Хиль: наемниками за ВСУ воюют лишь нацисты и наркозависимые Фото: REUTERS.

Неонацисты и наркоманы из Испании и Колумбии чаще всего соглашаются участвовать в конфликте на Украине в качестве наемников на стороне ВСУ. Об этом в интервью ТАСС заявил испанский IT-специалист и преподаватель Энрике Ариас Хиль, который получил в России политическое убежище.

«Там есть такие, которые в буквальном смысле радикализированы, потому что это неонацисты. Есть бывшие наркозависимые, буквально бывшие наркоманы, которые служили в вооруженных силах своих стран и которые, по сути, мотивированы в плане заработка», — сказал он, добавив, что иногда эти черты могут сочетаться.

Но возвращаются они с Украины достаточно быстро, заметил Ариас. Один из таких наемников продержался неделю. А когда начались российские атаки дронами он сбежал обратно в Испанию.

«Потому что он думал, что это будет как в компьютерной игре Call of Duty», - заключил Хиль.

Ранее во Франции сообщили, что уровень потерь среди иностранных наемников из состава ВСУ превышает 25% от их общей численности.

Российский боец с позывным Шах рассказал, что иностранные наемники в рядах ВСУ избегают стрелковых столкновений с российскими бойцами и отходят с позиций, как только ВС РФ начинают приближаться к ним в Запорожской области.