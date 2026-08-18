Мирошник: ВСУ дистанционно минируют российские гражданские объекты. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины дистанционно минируют российские гражданские объекты и места массового скопления людей. Об этом в своем докладе сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Так, уточнил российский дипломат, в Центрально-Городском районе Горловки в ДНР в результате такого минирования пострадал 43-летний мирный житель, в Никитовском районе травмированы двое подростков.

Кроме того, в Севастополе при разминировании территории одного из объектов погибли четверо пиротехников МЧС и охранник.

Ранее Мирошник заявил, что атаки Вооруженных сил Украины по Москве и Московской области в конце минувшей недели были беспрецедентно мощными. 15 и 16 августа в границах столицы и области было уничтожено и подавлено не менее 209 беспилотников.

Кроме того, дипломат отметил, что за неделю с 10 по 16 августа в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы погибли 69 человек, в том числе трое детей, еще 406 получили ранения.