Слюсарь: в Ростовской области за ночь уничтожили более 80 дронов ВСУ. Фото: Александр Река/ТАСС

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью более 80 дронов ВСУ за ночь 18 августа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, боевики Владимира Зеленского предприняли попытку атаки в семи районах области: Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском.

Слюсарь добавил, что на текущий момент информации о пострадавших и разрушениях нет. Эти данные еще будут уточняться.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что атаки Вооруженных сил Украины по Москве и Московской области в конце минувшей недели были беспрецедентно мощными. 15 и 16 августа в границах столицы и области было уничтожено и подавлено не менее 209 беспилотников.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью и утром 18 августа средства противовоздушной обороны и РЭБ отразили атаку более 150 дронов ВСУ в Подмосковье.