Reuters: Иран пригрозил прорвать блокаду США в случае провала переговоров Фото: REUTERS.

Иран пригрозил прорвать американскую морскую блокаду в случае провала переговоров по мирному урегулированию. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

По словам собеседника агентства, атака последует, если США не смогут в полной мере выполнить условия временного мирного соглашения в течение нескольких недель. Иранский чиновник пояснил, что Тегеран перешел от оборонительной политики к «полностью наступательной» из-за неуверенности в эффективности дипломатии с Вашингтоном. Он заявил о готовности иранских структур к эскалации в Ормузском проливе и регионе в целом.

Накануне стало известно, что США и Иран достигли договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня. Ранее зять американского лидера Джаред Кушнер назвал условие для заключения соглашения между США и Ираном. По его словам, Дональд Трамп готов заключить соглашение с Ираном при условии отказа Тегерана от возможности разработки ядерного оружия.