Посол Японии в России прибыл в МИД РФ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вызванный в Министерство иностранных дел РФ посол Японии прибыл в дипведомство. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Акира Муто проигнорировал вопросы журналистов и проследовал в здание министерства без комментариев.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Министерство иностранных дел России вызвало посла Японии из-за неприемлемых заявлений премьер-министра Санаэ Такаити в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина на Курильские острова. Однако японский дипломат не смог приехать ни в пятницу, 14 августа, ни 17 августа.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вызванный в Министерство иностранных дел РФ посол Японии в России прибудет в дипведомство 18 августа. Дипломат объяснила, что японский посол Акира Муто до этого не явился на вызов под предлогом недомогания, дипломат «резко почувствовал себя лучше» и приедет на Смоленскую площадь.