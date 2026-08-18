МИД Украины бьет тревогу: на граждан страны все чаще нападают в Польше

Посол Боднар: число нападений на украинцев в Польше за год выросло на треть. Фото: Ilya Galakhov/GLOBAL LOOK PRESS

Число нападений на граждан Украины в Польше за год выросло на 30 процентов. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил украинский посол в Польше Василий Боднар.

«Мы, конечно, знаем эти цифры. Сейчас произошел рост очевидных случаев на 30% по сравнению с ситуацией в прошлом году», - отметил украинский дипломат.

Накануне сообщалось о том, что в Польше произошел очередной инцидент, в котором пострадали украинские беженцы. На этот раз ЧП случилось в польском Быдгоще двое несовершеннолетних украинцев – 14-летняя девушка и 12-летний парень - стали жертвами нападения. Местным жителям не понравилось, что они общались между собой на украинском.

Ранее в Евростате рассказали, что в июне этого года Польшу покинуло рекордное число беженцев из Украины. Они бегут на фоне поднявшейся волны агрессии к ним со стороны простых поляков.