Протест из-за отставки Федорова проходит в Киеве у здания Верховной рады Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Митинг против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины проходит у здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Около здания собрались несколько десятков людей, которые держат плакаты с требованием вернуть Федорова на должность. Также они скандируют: «Позор!».

Напомним, во вторник, 18 августа, Верховная рада собирается на первое заседание после каникул.

Днем ранее стало известно, что депутаты Верховной рады Украины не будут голосовать за назначение новых руководителей министерств обороны и иностранных дел.

Ранее сайт KP.RU писал, что на Украине заявили о неизбежности грядущего кризиса в экономике страны. Развитие экономики замедлилось, и проблемы с бюджетом будут даже при стопроцентном финансировании от партнеров.