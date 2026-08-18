Протест из-за отставки Федорова проходит в Киеве у здания Верховной рады

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Митинг против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины проходит у здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Около здания собрались несколько десятков людей, которые держат плакаты с требованием вернуть Федорова на должность. Также они скандируют: «Позор!».
Напомним, во вторник, 18 августа, Верховная рада собирается на первое заседание после каникул.
Днем ранее стало известно, что депутаты Верховной рады Украины не будут голосовать за назначение новых руководителей министерств обороны и иностранных дел.
Ранее сайт KP.RU писал, что на Украине заявили о неизбежности грядущего кризиса в экономике страны. Развитие экономики замедлилось, и проблемы с бюджетом будут даже при стопроцентном финансировании от партнеров.