Посол РФ в Сербии: вопрос введения виз для россиян не поднимался. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что вопрос введения виз для россиян не поднимался. Об этом дипломат сказал ИС «Вести».

Также Боцан-Харченко добавил, что официальный Белград не выражал желания стать посредником по украинскому конфликту.

Накануне в Сербии состоялся автопробег в поддержку России и против недавнего визита Владимира Зеленского в Сербию. На финише автомобилисты остановились у здания посольства РФ в Белграде. Полиция не препятствовала проведению акции.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не встала на сторону Украины против России после визита Зеленского. Политик напомнил, что страна по-прежнему не присоединилась к антироссийским санкциям.