Посол РФ в Сербии: вопрос введения виз для россиян не поднимался

Посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что вопрос введения виз для россиян не поднимался. Об этом дипломат сказал ИС «Вести».
Также Боцан-Харченко добавил, что официальный Белград не выражал желания стать посредником по украинскому конфликту.
Накануне в Сербии состоялся автопробег в поддержку России и против недавнего визита Владимира Зеленского в Сербию. На финише автомобилисты остановились у здания посольства РФ в Белграде. Полиция не препятствовала проведению акции.
Ранее Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не встала на сторону Украины против России после визита Зеленского. Политик напомнил, что страна по-прежнему не присоединилась к антироссийским санкциям.