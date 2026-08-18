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НовостиВ мире18 августа 2026 8:41

Посол РФ в Сербии: вопрос введения виз для россиян не поднимался

В МИД РФ высказались о возможности введения виз для россиян в Сербии
Анастасия СУТОРМИНА
Посол РФ в Сербии: вопрос введения виз для россиян не поднимался. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в Сербии: вопрос введения виз для россиян не поднимался. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что вопрос введения виз для россиян не поднимался. Об этом дипломат сказал ИС «Вести».

Также Боцан-Харченко добавил, что официальный Белград не выражал желания стать посредником по украинскому конфликту.

Накануне в Сербии состоялся автопробег в поддержку России и против недавнего визита Владимира Зеленского в Сербию. На финише автомобилисты остановились у здания посольства РФ в Белграде. Полиция не препятствовала проведению акции.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не встала на сторону Украины против России после визита Зеленского. Политик напомнил, что страна по-прежнему не присоединилась к антироссийским санкциям.