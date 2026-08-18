Граждане Тайваня получат от государства «дивиденды от ИИ»: сколько выплатят каждому

ТТ: власти Тайваня выплатят гражданам дивиденды от ИИ в размере $313,89. Фото: Norbert Eisele-Hein/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Тайваня выплатят гражданам «дивиденды от ИИ». На эти цели в бюджет страны уже заложено 235,7 млрд тайваньских долларов или 7,4 млрд долларов США. Об этом сообщает местное издание Taipei Times.

Журналисты отмечают, в связи с продолжающимся экономическим ростом каждый гражданин получит около 10 тысяч тайваньских долларов ($313,89). При этом дефицита и увеличения государственного долга не ожидается.

Ранее сообщалось, что владельцы яхт, самолетов и суперкаров меняются: на смену нефтяным магнатам приходят миллиардеры из сферы искусственного интеллекта. Они не пьют шампанское, предпочитают горную воду и велотренажеры на палубе, а также требуют оплаты в криптовалюте.

Тем временем американские законодатели всё чаще прибегают к генерации текстов законопроектов с помощью искусственного интеллекта, таких как ChatGPT и Claude. Однако подготовленные таким способом документы нередко изобилуют ошибками, небрежными формулировками и неверными ссылками на действующие законы.