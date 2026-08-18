В 41 раз взлетел спрос на ж/д билеты в Петербург после анонса шоу Канье Уэста. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

После объявления о концертах американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге спрос на поездки в северную столицу резко вырос. Как пишет РИА Новости, за один день количество заказов билетов в поездах на даты выступлений, 9–11 октября, увеличилось в 41 раз. Поиск авиабилетов и отелей на эти же даты вырос в 16 раз.

Средняя цена билета на поезд до Петербурга в одну сторону составляет 6,2 тысячи рублей, из Москвы — 5,5 тысячи. Авиабилет в одну сторону на те же даты стоит в среднем 15,9 тысячи рублей, из Москвы — 4,3 тысячи. Средняя стоимость проживания за ночь в городе — 3,7 тысячи рублей.

Ранее KP.RU писал, что билеты на концерты Канье Уэста в Петербурге по минимальной цене 9 тысяч рублей были раскуплены за час, а VIP-ложи почти полностью разобраны.

Также сообщалось, что организатор концертов Канье Уэста, агентство SAY Agency, опровергло слухи о возможной замене артиста, пояснив, что пункт о замене в договоре оферты относится только к сборным мероприятиям с несколькими исполнителями.