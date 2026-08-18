ПВО РФ за сутки сбила 1 671 беспилотник и 10 авиабомб ВСУ Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 управляемых авиабомб и 1671 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, были уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня Himars и Vampire, а также 797 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала специальной военной операции, по данным оборонного ведомства, были уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 212 445 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 624 танка и других боевых бронированных машин.