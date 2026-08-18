Захарова: послу Японии предложили задуматься о поддержке терроризма Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Послу Японии Акире Муто, вызванному в Министерство иностранных дел России, предложили задуматься о том, что Токио системно поддерживает терроризм киевского режима против мирных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».

По словам дипломата, в МИД напомнили Токио, что если они столь «чувствительны», то, возможно, им стоит задуматься о том, что они на системной основе поддерживают терроризм в отношении мирных граждан.

13 августа 2026 года президент РФ Владимир Путин посетил остров Итуруп, что вызвало резкую реакцию Токио. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала визит «абсолютно неприемлемым» и заявила, что он осложняет перспективы улучшения двусторонних отношений. МИД Японии вызвал российского посла для выражения протеста. В ответ МИД РФ вызвал посла Японии Акиру Муто.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что японская сторона «перешла черту приличий» в своих заявлениях. Он напомнил, что Япония была включена в Устав ООН как «вражеское государство».