The Times: альбомы Свифт, Дрейка и Стайлса могли привести к увеличению ДТП в США Фото: Shutterstock.

Исследователи Гарвардской школы медицины заявили о связи между выходом новых альбомов популярных исполнителей и ростом числа дорожно-транспортных происшествий в Соединённых Штатах. Об этом сообщает британская газета The Times.

«С помощью анализа событийных данных мы обнаружили, что потоковое воспроизведение музыки — показатель использования смартфонов — резко возрастает, почти на 40%, в дни выхода знаковых музыкальных альбомов, в то время как число смертельных случаев в результате ДТП в США в те же дни увеличивается почти на 15%», — говорится в исследовании.

Учёные изучили количество прослушиваний пластинок таких артистов, как Тейлор Свифт, Дрейк, Кендрик Ламар, Канье Уэст и Гарри Стайлс, и сопоставили эти данные со сводками смертельных аварий. По словам авторов работы, рост аварийности связан не с выходом самих альбомов, а с поведением водителей, которые отвлекаются на громкую музыку или используют смартфоны за рулём, вместо того чтобы следить за дорогой. Исследователи подчёркивают, что увеличение числа ДТП происходит по вине людей, не соблюдающих правила дорожного движения.

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