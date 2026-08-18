Катар работает над восстановлением режима прекращения огня между США и Ираном Фото: REUTERS.

Катар ведёт работу по восстановлению режима прекращения огня между Соединёнными Штатами Америки и Ираном. Об этом 18 августа, во вторник, сообщает МИД Катара.

В ведомстве также допускают возможность заключения нового соглашения между Вашингтоном и Тегераном, которое позволило бы полностью завершить конфликт.

«Наша задача сейчас состоит в том, чтобы вновь добиться прекращения огня, остановить продолжающуюся эскалацию и вернуть стороны к переговорам», — заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Ранее KP.RU писал, что страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, выражают недовольство политикой США в отношении Ирана и сомневаются в способности Вашингтона дипломатически завершить конфликт.

Также сообщалось, что в КСИР опровергли заявление президента США Дональда Трампа о наличии неофициальных контактов с иранскими военными, назвав это «ложью» и «фантазиями».