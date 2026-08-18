Захарова: атаки Киева на ЗАЭС создают угрозу ядерной катастрофы в центре Европы. Фото: МИД РФ

Ежедневные атаки киевского режима на Запорожскую атомную электростанцию создают реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 августа, во вторник.

Официальный представитель МИД РФ выразила глубокую обеспокоенность России в связи с агрессивными и злонамеренными действиями Киева против Запорожской АЭС. Захарова подчеркнула, что все, кто игнорирует угрозы Киева в отношении ядерной безопасности, несут долю ответственности за его действия.

«Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с агрессивными и злонамеренными действиями киевского режима, который продолжает провокации в отношении ЗАЭС, практически в ежедневном режиме атакуя станцию и ее персонал, создавая реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы», — говорится в комментарии дипломата. Заявление сделано в связи со срывом визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС.

11 августа в результате атаки ВСУ в промзоне Энергодара пострадали три человека, включая двух работников ЗАЭС.