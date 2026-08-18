Суд признал ложными показания блогера Лерчек по делу о выводе средств

Валерия Чекалина и ее жених Луис Сквиччиарини Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гагаринский суд Москвы признал показания блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) недостоверными. Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении «Известий», блогер предоставила ложные сведения с целью «исказить фактические обстоятельства совершенного преступления».

В конце июля суд приговорил блогера к пяти годам условно по делу о выводе средств. Суд также обязал Чекалину выплатить штраф в размере 765 млн рублей. Государственное обвинение осталось недовольным вердиктом и намерено в апелляционном представлении настаивать на ужесточении наказания. Представители обвинения попросят увеличить условный срок Чекалиной до шести лет. Защита Лерчек, в свою очередь, попросила отменить приговор, ссылаясь на отсутствие в действиях клиентки состава преступления.

Ранее адвокат Гюзель Пушкарева заявила, что суд не стал назначать блогеру реальное наказание из-за наличия у нее несовершеннолетних детей и выявленного тяжелого заболевания.