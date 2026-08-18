Захарова: заявления посла США о Курилах поощряют японский реваншизм. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявления посла США в Токио о принадлежности Курильских островов лишь поощряют японский реваншизм и ревизионизм.

«Сейчас же подобными заявлениями американский дипломат по сути лишь поощряет японский реваншизм и ревизионизм, которые, к слову, вызывают растущее беспокойство практически у всех соседей Японии», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.

Дипломат отметила, что Россия не усматривает новизны в заявлении Джорджа Гласса, аналогичные слова о поддержке позиции Токио звучали и раньше.

С более подробным комментарием на эту тему она выступила в эфире Радио "Комсомольская правда". Дипломат заметила, что суверенитет и юрисдикция РФ над Курильскими островами сомнению не подлежат.

Ранее KP.RU писал, что Мария Захарова заявляла об искусственном нагнетании Японией истерики вокруг Курильских островов, отметив, что это происходит по инициативе США, которым выгодно поднимать этот вопрос, чтобы не допустить полноценного сотрудничества Москвы и Токио.