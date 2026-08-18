Патриарх Кирилл провёл молебен у саркофага Дмитрия Донского в Кремле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 18 августа, во вторник, возглавил молебен у саркофага Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля.

Мощи Дмитрия Донского обнаружены в Архангельском соборе Кремля в ходе реставрационных работ. Их нашли в июле среди трёх саркофагов у южной стены. Антропологическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат именно великому князю.

В РПЦ подчеркнули, что обнаружение мощей одного из самых почитаемых русских святых имеет огромное значение для истории и духовной жизни страны. Архангельский собор столетиями служил усыпальницей московских князей и царей, Дмитрий Донской был канонизирован в 1988 году.

Ранее KP.RU писал, что помощник президента РФ Владимир Мединский назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля неожиданным и символичным событием.