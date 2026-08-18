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НовостиПолитика18 августа 2026 18:04

Украина перестанет выплачивать пособия пенсионерам: что случилось

Украинским пенсионерам, выехавшим за рубеж, прекратят выплаты соцпособий
Людмила МИТРОХИНА
Украина перестанет выплачивать пособия пенсионерам: что случилось

Украина перестанет выплачивать пособия пенсионерам: что случилось

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинским пенсионерам перестанут платить пособия. Речь идет только о тех украинцах, которые выехали за границу. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Пенсионный фонд Украины предупредил выехавших за рубеж пенсионеров, что в ближайшее время во многих странах могут прекратиться выплаты социальных пособий», — сказал собеседник агентства.

Власти Украины огласили формальную причину — отсутствие межгосударственных соглашений. Однако проблема куда глубже. Источник утверждает, что бюджет Украины настолько опустел, что денег на выплаты пособий просто не остается.

Ранее KP.RU сообщил, что из-за дефицита бюджета киевский режим не хочет забирать своих военных из плена. Ведь тогда украинские солдаты будут претендовать на социальные выплаты, средств на которые у Киева просто нет.