Украина перестанет выплачивать пособия пенсионерам: что случилось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинским пенсионерам перестанут платить пособия. Речь идет только о тех украинцах, которые выехали за границу. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Пенсионный фонд Украины предупредил выехавших за рубеж пенсионеров, что в ближайшее время во многих странах могут прекратиться выплаты социальных пособий», — сказал собеседник агентства.

Власти Украины огласили формальную причину — отсутствие межгосударственных соглашений. Однако проблема куда глубже. Источник утверждает, что бюджет Украины настолько опустел, что денег на выплаты пособий просто не остается.

Ранее KP.RU сообщил, что из-за дефицита бюджета киевский режим не хочет забирать своих военных из плена. Ведь тогда украинские солдаты будут претендовать на социальные выплаты, средств на которые у Киева просто нет.