На Украине зарегистрирована вспышка смертельного заболевания: заражена вода Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На подконтрольной Киеву части Харьковской области зафиксированы вспышки смертельного заболевания. Речь идет о холере. Болезнь возникла из-за заражения воды после массовых стихийных захоронений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.

«На временно подконтрольной ВСУ территории Купянского района Харьковской области зафиксировано резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Зарегистрированы случаи летальных исходов среди гражданского населения в результате заражения холерой», — отмечается в сообщении от украинских властей.

В регионе сохраняется высокий риск эпидемии из-за критического загрязнения водоносных горизонтов и грунтовых вод стихийными захоронениями на частных территориях без контроля со стороны служб.

Но это не единственная проблема для Украины. Энергетические сети киевского режима находятся в плачевном состоянии. На Западе предупредили, что Украина вряд ли сможет пережить зиму. При этом Киев отказывается от проведения переговоров о мире.

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