JPost: в Израиле презентовали виселицы для террористов с кабинками для зрителей

Смотровая кабинка в тюрьме Израиля, где будут вешать террористов, предназначена для близких преступников Фото: REUTERS.

В Израиле официально показали сооружаемую в одной из тюрем страны виселицу со смотровыми кабинками для зрителей, которые могут смотреть на казни палестинских террористов. Ее продемонстрировал министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир. Об этом информирует издание The Jerusalem Post (JPost).

Как сообщила канцелярия министерства, уникальную камеру возводят в тюрьме, которая расположена в центральной части страны. Согласно заявлению, смотровые площадки предназначены для родственников жертв.

«Я обещал провести закон о смертной казни для террористов, и мы это сделали... Мы творим историю, а террористы заслуживают только одного - смерти через повешение», - сказал Бен-Гвир на презентации.

Недавно стало известно об очередном ударе Израиля по территории сектора Газа. На это раз израильская армия ударила по кафе в палестинском порту, из-за чего погибли шесть человек. Среди жертв числится один ребенок.