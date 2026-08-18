AP: Трамп пригрозил Оману из-за сделки с Ираном по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Оману из-за сближения с Ираном по Ормузскому проливу. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Трамп под давлением из-за Ирана после обещаний завершить войну, ослабить Тегеран и улучшить ядерную сделку. Иран использует контроль над Ормузским проливом как инструмент давления, пишет иностранный источник.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп хочет сделать Ормузский пролив американским. При этом глава Белого дома подчеркнул, что желает как можно быстрее заключить мирную сделку с Ираном. При этом Тегеран, по словам Трампа, должен согласиться на условия США полностью. Включая полный отказ Ирана от изучения мирного атома. Вашингтон считает, что таким образом Тегеран может получить ядерное оружие.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Часть Москвы осталась без света: что произошло и как блэкаут связан с массовым сбоем в работе Рунета