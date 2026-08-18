ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном после ракетной атаки

ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном Фото: REUTERS.

Объединенные Арабские Эмираты объявили о прекращении всех торговых, коммерческих и финансовых операций с Ираном на фоне ракетного удара по территории страны. Об этом сообщил МИД эмирата.

"В свете региональной эскалации, которая подрывает как международную безопасность, так и мир в регионе, вся торговля, коммерческие обмены, финансовые операции с Ираном буду прекращены до дальнейшего оповещения", - говорится в заявлении.

Напомним, системы противовоздушной обороны ОАЭ засекли запуск двух ракет со стороны Ирана. Одна из них упала в пределах территориальных вод страны. Минобороны назвало целью атаки морское судоходство.

Ранее KP.RU сообщал, что два судна эмиратской нефтегазовой компании ADNOC подверглись атаке во время прохода через Ормузский пролив. Власти ОАЭ обвинили Иран в нападении и осудили его.