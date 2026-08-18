Трамп будет давить на Иран: президент США поручил прекратить переговоры

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить переговоры с Ираном. Об этом сообщили источники CNN в американской администрации.

По данным издания, Вашингтон уведомил союзников об изменении подхода к Тегерану. Вместо попыток быстро добиться соглашения США намерены усиливать давление на Иран в долгосрочной перспективе.

Указания прекратить взаимодействие получили представители американской переговорной команды, включая Джареда Кушнера, вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа. Источники утверждают, что решение связано с недовольством Трампа позицией Тегерана.

Ранее Трамп заявил, что иранская сторона не выражает готовности принять его условия для мира в регионе. В свою очередь МИД Ирана обвинил внешнюю политику США в отношении исламской республики и Ближнего Востока в "крайней зависимости от лжи".