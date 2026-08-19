Украинские дети за рубежом строят новую жизнь: родители не верят в их возвращение на родину

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Около 47% украинских беженцев-родителей считают, что их дети уже не вернутся на Украину. Как стало известно корреспонденту KP.RU, среди школьников иностранных учебных заведений этот показатель достигает 57%.

За время жизни в другой стране украинские дети адаптируются к новой среде, изучают язык, заводят друзей и формируют связи с местным обществом. Многие из них уже строят планы на обучение и дальнейшую жизнь за рубежом.

По данным на конец мая, в странах Евросоюза под временной защитой находились около 4,38 млн украинцев, среди которых примерно 1,3 млн детей. Большая часть несовершеннолетних уже посещает европейские школы и детские сады.

Ранее глава перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев заявил, что украинским женщинам нужно рожать по восемь детей. По его словам, это поможет компенсировать демографические потери и вернуть население к уровню 2022 года.

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