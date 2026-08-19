Трамп хочет встретится с Ким Чен Ыном: переговоры могут пройти на саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном осенью 2026 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, американский лидер обсуждал с советниками проведение личных переговоров с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию в ноябре. Трамп может принять участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

При этом официальная подготовка встречи лидеров США и КНДР пока не началась, отмечает газета. Возможные сроки и формат переговоров еще обсуждаются.

Ранее глава Белого дома заявил, что между ним и северокорейским лидером установилось взаимопонимание. По его словам, главы двух стран проводили переговоры дважды. Трамп показал мем с председателем КНДР в качестве подтверждения о проведении переговоров.