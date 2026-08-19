Аналитик Робертс: ЕС хочет возобновить диалог с Россией из-за нехватки топлива. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Европейские страны снова заговорили о восстановлении диалога с Россией из-за совершенно конкретных проблем. У них просто не хватает топлива в преддверии зимы. Об этом в эфире YouTube-канала заявил политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс.

«Главная причина, по которой европейцы говорят о возобновлении мирных переговоров с русскими, заключается в том, что лето уходит от нас, наступает осень, а затем зима, а запасы топлива в Европе крайне малы. У них нет топлива, чтобы пережить зиму. И поэтому им нужно снять все американские санкции с покупки российской нефти», — отметил он.

Самый яркий пример влияния российских энергоресурсов на Европу - крах немецкой промышленности из-за отказа от поставок российских углеводородов. Сейчас в Германии каждый месяц теряются 30 тысяч рабочих мест. А если промышленность ФРГ терпит крах, то и Европа терпит крах.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Евросоюз скоро будет вынужден вернуться к прямым переговорам с Россией.

А на днях Стубб отметил, что приграничные с Россией страны способны «внести значительный вклад в возобновление диалога» между Москвой и Европой. Политик отметил, что у Европы на сегодняшний день нет общего подхода к разговору с Москвой.