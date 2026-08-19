Алаудинов допустил исчезновение Израиля из-за эскалации на Ближнем Востоке

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Исчезновение Израиля как государства может стать итогом эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Алаудинов отметил, что война в регионе будет только набирать обороты, и Израиль, по его оценке, заинтересован в максимальной эскалации, чтобы втянуть в конфликт США и весь блок НАТО. По его словам, у израильской стороны это хорошо получается, однако в конечном итоге она может переоценить свои силы и перестать существовать как государство.

«Тот, кто копает яму другим, обязательно туда падает сам», — подчеркнул генерал-лейтенант.

17 августа США и Иран достигли соглашения о продлении 60-дневного перемирия. При этом иранская сторона, по данным The Wall Street Journal, считает, что усилия США и Израиля по прекращению огня могут быть направлены на подготовку к дальнейшему противостоянию. Тегеран рассматривает текущие переговоры как «интерлюдию перед конфликтом».