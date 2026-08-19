Миллер: в Киеве считают, что новое предложение Федорова похоронит Украину. Фото: Kay Nietfeld/GLOBAL LOOK PRESS

Предложение экс-министра обороны Михаила Федорова о проведении на Украине президентских выборов, а также критика государственной власти Незалежной, просто похоронят страну. Об этом со ссылкой на слова украинских чиновников в соцсети Х сообщает главный корреспондент FT в Киеве Кристофер Миллер.

Тревогу в политических кругах в Киеве вызывает то, уточняет журналист, что его предложения звучат в условиях продолжающихся ударов России по инфраструктуре ВСУ на Украине.

«Он спешит, потому что люди могут забыть о нем через год. А выборы во время военного конфликта похоронили бы страну», - пишет Миллер.

Накануне Федоров заявил о необходимости проведения выборов, несмотря на продолжающийся конфликт. По его словам, на Украине должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит стране восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительного конфликта.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что своими предложениями бывший министр обороны Украины Михаил Федоров бросил вызов главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и продемонстрировал собственные президентские амбиции.