ПВО РФ за ночь уничтожила 453 беспилотника ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 453 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом 19 августа сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, вражеские беспилотники были сбиты в период с 20:00 мск 18 августа по 08:00 мск 19 августа над 22 регионами России, а также над акваторией Черного моря.

Накануне сообщалось, что в течение 24 часов силы ПВО перехватили 1671 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего с начала специальной военной операции (СВО), по данным оборонного ведомства на 18 августа, российские войска уничтожили 674 самолета, 284 вертолета, 212 445 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 624 танка и других боевых бронированных машин ВСУ.