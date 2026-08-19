На НПЗ в Уфе после атаки БПЛА загорелась ремонтируемая установка Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На одном из нефтеперерабатывающих заводов в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка, находившаяся на ремонте. Об этом в среду в мессенджере Макс сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что ущерб от попадания на НПЗ незначительный. Восстановление займет несколько дней. Хабиров также подчеркнул, что нефтеперерабатывающий узел региона серьезно укреплен.

По словам Хабирова, атака была небольшой. Всего за ночь были перехвачены шесть БПЛА, один из которых попал в жилой дом. В результате один человек получил ранения. Пострадавший был госпитализирован. Также повреждено остекление на верхних этажах.

Всего, по данным Минобороны, в ночь на 19 августа над регионами России, а также над акваторией Черного моря были перехвачены 453 украинских беспилотника.