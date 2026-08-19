Зеленский уволил очередного замглавы своего офиса: кто лишился должности на этот раз Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Ирины Мудрой от должности заместителя руководителя ОП. Кадровое решение опубликовано на официальном сайте.

Параллельно с этим в правительстве произошли другие изменения. Депутаты Верховной рады поддержали кандидатуру Андрея Сибиги и переназначили его на пост министра иностранных дел Украины. За это решение проголосовали 266 народных избранников.

Также 19 августа комитет Рады по вопросам обороны одобрил назначение Евгения Хмары руководителем Министерства обороны. Ожидается, что уже сегодня депутаты проведут голосование по его кандидатуре в сессионном зале.

Напомним, что перестановки в кабмине происходят на фоне недавней отставки премьер-министра. Ещё 14 июля Верховная рада проголосовала за прекращение полномочий Юлии Свириденко и всего состава правительства.