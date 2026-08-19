Дуров* вернулся во «ВКонтакте» спустя восемь лет: что он опубликовал

Павел Дуров*. Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/www.imago-images.de/Global Look Press

На странице Павла Дурова* в соцсети «ВКонтакте» впервые за восемь лет появились новые публикации.

19 августа на странице предпринимателя были опубликованы сразу три сообщения с разницей в одну минуту. Дважды публиковали одинаковые сообщения, содержание слова: «Текст оригинала до правки». Затем появился пост: «Текст, который должен пережить удаление». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В настоящее время все новые посты удалены. Последняя запись Дурова* в соцсети датирована 8 мая 2018 года и посвящена первой блокировке Telegram в России.

В 2026 году российские власти начали ограничивать работу мессенджера в стране, а против Дурова* возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). 29 июля ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск, а 30 июля Росфинмониторинг внес предпринимателя в перечень террористов и экстремистов.

Вскоре Дуров* прокомментировал это решение в своем Telegram-канале. Он написал, что Россия признала его «террористом» за отказ выполнять требования о «массовой слежке и цензуре» в мессенджере. По словам Дурова*, ему теперь якобы запрещено публиковать информацию в интернете.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов