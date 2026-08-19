Минобороны опубликовало видео возвращения из плена 103 российских военных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны России опубликовало видеоролик с военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории.

На кадрах показано, как российские бойцы под крики «Россия» и «Ура» заходят в автобус и рассаживаются в нем.

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19 августа оборонное ведомство сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих на Родину и передаче взамен 103 пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военные были доставлены в Белоруссию. В настоящий момент с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. В дальнейшем бойцов привезут в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Гуманитарное посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Комментируя состоявшийся обмен пленными, Лантратова уточнила, что на Родину удалось вернуть 31 раненого российского военнослужащего.