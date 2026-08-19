Минобороны опубликовало видео возвращения из плена 103 российских военных

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Министерство обороны России опубликовало видеоролик с военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории.
На кадрах показано, как российские бойцы под крики «Россия» и «Ура» заходят в автобус и рассаживаются в нем.
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19 августа оборонное ведомство сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих на Родину и передаче взамен 103 пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военные были доставлены в Белоруссию. В настоящий момент с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. В дальнейшем бойцов привезут в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Гуманитарное посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Комментируя состоявшийся обмен пленными, Лантратова уточнила, что на Родину удалось вернуть 31 раненого российского военнослужащего.
Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, среди них 31 раненый. По словам уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, среди них есть многодетные отцы. Взамен Москва передала Киеву 103 человека