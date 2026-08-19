Трамп допустил, что переговоры США и Ирана могут возобновиться Фото: REUTERS.

Переговоры США и Ирана могут в определенный момент возобновиться. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Может быть, в какой-то момент. Всё очень просто. Они должны полностью от ядерного оружия избавиться. Никаких ядерных вооружений. У Ирана не может быть ядерного оружия", - сказал Трамп журналистам.

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля с совместных ударов США и Израиля по Ирану.

Днем ранее президент США поручил своей администрации приостановить контакты с Ираном и прекратить переговорный процесс с Тегераном. Вашингтон уже уведомил союзников о смене подхода к иранскому направлению.

Трамп неоднократно заявил, что главная цель Вашингтона состоит в том, чтобы Иран не обладал ядерным оружием.