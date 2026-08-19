Трамп допустил, что переговоры США и Ирана могут возобновиться

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Переговоры США и Ирана могут в определенный момент возобновиться. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Может быть, в какой-то момент. Всё очень просто. Они должны полностью от ядерного оружия избавиться. Никаких ядерных вооружений. У Ирана не может быть ядерного оружия", - сказал Трамп журналистам.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля с совместных ударов США и Израиля по Ирану.
Днем ранее президент США поручил своей администрации приостановить контакты с Ираном и прекратить переговорный процесс с Тегераном. Вашингтон уже уведомил союзников о смене подхода к иранскому направлению.
Трамп неоднократно заявил, что главная цель Вашингтона состоит в том, чтобы Иран не обладал ядерным оружием.