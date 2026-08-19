"Задушить его": Трамп сменил стратегию по Ирану и отказался от переговоров

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации приостановить контакты с Ираном и прекратить переговорный процесс с Тегераном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По данным телеканала, Вашингтон уже уведомил союзников о смене подхода к иранскому направлению. Администрация США заменила стратегию "как можно скорее сокрушить Иран" на идею "задушить его" со временем.

Источник уточнил, что Трамп дал указание своей переговорной команде, в которую входят вице-президент Джей Ди Вэнс, его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, не проводить дальнейшие контакты с представителями Ирана.

При этом решение было принято после недавних переговоров, которые оценивались как позитивные. По информации чиновника, глава Белого дома остался недоволен тем, что Тегеран не готов идти на уступки по ключевым требованиям Вашингтона.

Трамп намерен возобновить дипломатические контакты только после того, как руководство Ирана продемонстрирует готовность заключить соглашение на условиях, которых добивается американская сторона, подчеркивает телеканал.

Ранее МИД Ирана обвинил внешнюю политику США в отношении исламской республики и Ближнего Востока в "крайней зависимости от лжи". Официальный представитель Исмаил Багаи проиллюстрировал свою позицию словами старца Зосимы из романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы".

Также Иран пригрозил прорвать американскую морскую блокаду. Атака последует, если США не смогут в полной мере выполнить условия временного мирного соглашения в течение нескольких недель. Тегеран перешел от оборонительной политики к "полностью наступательной".

ВМС США возобновили операцию по блокированию судоходства, связанного с иранскими портами и прибрежными районами, 14 июля. За это время американские военно-морские силы перехватили 64 торговых судна.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США способны бесконечно поддерживать морскую блокаду Ирана. По словам министра, американские ВМС могут ее сохранять за счет регулярной ротации кораблей.