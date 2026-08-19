Трамп хочет ввести дополнительные санкции против Ирана

Трамп пригрозил Ирану введением новых жёстких санкций. Фото: REUTERS.

Вашингтон может расширить перечень санкций в отношении Ирана. О такой возможности упомянул президент США Дональд Трамп, общаясь с представителями прессы в Белом доме в среду 19 августа. При этом американский лидер указал, что новые санкции могут быть более жёсткими.

«Есть то, в отношении чего мы могли бы ввести санкции. У нас есть возможность ввести очень жесткие санкции. Посмотрим, что будет», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Накануне в СМИ появилась информация, что США и Иран достигли соглашения о продлении 60-дневного перемирия.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент пообещал, что США примут против Ирана некие меры экономического давления, «каких мир еще никогда не видел». В качестве примера эффективности таких санкций Бессент почему-то привел Венесуэлу.

В то же время сенаторы Кунс и Уоррен потребовали от Трампа разъяснений по санкциям против РФ.