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НовостиПолитика19 августа 2026 20:12

Трамп хочет ввести дополнительные санкции против Ирана

Трамп допустил возможность введения «очень жёстких» санкций против Ирана
Мария ПАВЛОВА
Трамп пригрозил Ирану введением новых жёстких санкций.

Трамп пригрозил Ирану введением новых жёстких санкций.

Фото: REUTERS.

Вашингтон может расширить перечень санкций в отношении Ирана. О такой возможности упомянул президент США Дональд Трамп, общаясь с представителями прессы в Белом доме в среду 19 августа. При этом американский лидер указал, что новые санкции могут быть более жёсткими.

«Есть то, в отношении чего мы могли бы ввести санкции. У нас есть возможность ввести очень жесткие санкции. Посмотрим, что будет», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Накануне в СМИ появилась информация, что США и Иран достигли соглашения о продлении 60-дневного перемирия.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент пообещал, что США примут против Ирана некие меры экономического давления, «каких мир еще никогда не видел». В качестве примера эффективности таких санкций Бессент почему-то привел Венесуэлу.

В то же время сенаторы Кунс и Уоррен потребовали от Трампа разъяснений по санкциям против РФ.