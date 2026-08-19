ТАСС: ВС РФ ликвидировали капитана СБУ Коринковского

Российские военные ликвидировали офицера ВСУ, участвовавшего в нападении на Курскую область. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные ликвидировали капитана Службы безопасности Украины Петра Коринковского. Это произошло на территории Донецкой Народной республики, информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Коринковский ранее принимал участие в нападении ВСУ на Курскую область, уточняет агентство.

«В ДНР был ликвидирован капитан СБУ Петр Коринковский. Националист участвовал в боевых действиях в Артемовске, а также в "курской авантюре"», - цитирует ТАСС слова собеседника.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали майора ВСУ Ивана Ревацкого. Это произошло в июле на краматорском направлении.

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Накануне российские Герани-4 уничтожили логистический центр «Новой почты» на окраине Одессы, склад беспилотников в Днепропетровской области и пункт временной дислокации боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике.