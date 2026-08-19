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НовостиПолитика19 августа 2026 21:17

Захарова: ВС РФ будут соразмерно отвечать на угрозы Киева

Представитель МИД РФ предупредила, что российская армия будет отвечать на киевские атаки соразмерно
Мария САЛЬНИКОВА
Мария Захарова заявила о соразмерном ответе Москвы на провокации Киева. Фото: МИД РФ

Мария Захарова заявила о соразмерном ответе Москвы на провокации Киева. Фото: МИД РФ

Вооруженные силы России будут соразмерно отвечать на угрозы со стороны киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью "Известиям".

Она также подчеркнула, что сегодня Украина настойчиво демонстрирует недоговороспособность. Ко всему прочему, бандеровский режим в Киеве активизировал террористические атаки на гражданское население и инфраструктуру России.

"До тех пор, пока дело обстоит таким образом, Вооруженные силы РФ будут соразмерно отвечать на возникающие угрозы и продолжать специальную военную операцию с целью решения поставленных президентом Владимиром Путиным задач", - подчеркнула Мария Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что украинская верхушка остается глухой относительно понимания того, какие первоочередные шаги для прекращения конфликта были достигнуты между Россией и США в Анкоридже в прошлом году.

Также ранее, как сообщал сайт KP.RU, Захарова уведомила, что российская сторона не получала никаких предложений от США по организации новых встреч с американскими переговорщиками.