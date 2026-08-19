Захарова заявила, что РФ не получала конкретных предложений от США по срокам очередной встречи с переговорщиками. Фото: МИД РФ.

Российская сторона пока не получала конкретных предложений от США по организации новых встреч с переговорщиками США. Об этом информировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сроки следующего контакта Москвы и Вашингтона по снятию «раздражителей» в двусторонних отношениях России и Соединённых Штатов прорабатываются, сказала Захарова в интервью изданию «Известия».

При этом Захарова подчеркнула, что РФ считает важным вести диалог по «раздражителям» в режиме тишины.

«Нами неизменно и твердо ставится ребром вопрос о необходимости перехода от важных, но технических вопросов деятельности дипмиссий к прорывным задачам, таким как возврат российской конфискованной дипсобственности, а также возобновление прямого авиасообщения», - резюмировала Захарова.

В интервью она также подчеркнула, что сегодня Украина настойчиво демонстрирует недоговороспособность.

Также Захарова объяснила, для чего Запад раскачивает русофобскую истерию.

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