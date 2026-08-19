Российская сторона пока не получала конкретных предложений от США по организации новых встреч с переговорщиками США. Об этом информировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Сроки следующего контакта Москвы и Вашингтона по снятию «раздражителей» в двусторонних отношениях России и Соединённых Штатов прорабатываются, сказала Захарова в интервью изданию «Известия».
При этом Захарова подчеркнула, что РФ считает важным вести диалог по «раздражителям» в режиме тишины.
«Нами неизменно и твердо ставится ребром вопрос о необходимости перехода от важных, но технических вопросов деятельности дипмиссий к прорывным задачам, таким как возврат российской конфискованной дипсобственности, а также возобновление прямого авиасообщения», - резюмировала Захарова.
В интервью она также подчеркнула, что сегодня Украина настойчиво демонстрирует недоговороспособность.
Также Захарова объяснила, для чего Запад раскачивает русофобскую истерию.
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