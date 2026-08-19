Захарова объяснила, для чего Запад раскачивает русофобскую политику. Фото: МИД РФ.

Западные страны пытаются раскачивать русофобскую истерию, чтобы делегимитизировать выборы в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Среди стран, которые проводят такую политику, дипломат назвала Британию, Нидерланды, Францию и Финляндию.

Захарова коснулась этой темы в интервью изданию «Известия».

«Не исключаем, что подобные медийные кампании могут дополнительно осложнить и без того непростую обстановку вокруг избирательных участков и подтолкнуть проживающих в этих странах негативно настроенных соотечественников к протестным акциям накануне или в день голосования», - указала представитель МИД РФ, добавив, что власти ряда стран Запада пытаются воспрепятствовать волеизъявлению проживающих там россиян. Это характерно в большей части для стран Прибалтики, подчеркнула она.

Также Захарова сообщила, что российская сторона пока не получала конкретных предложений от США по организации новых встреч с переговорщиками США.

Она также подчеркнула, что сегодня Украина настойчиво демонстрирует недоговороспособность.