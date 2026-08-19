Иран заявил о почти полной остановке экспорта нефти из страны

В Иране заявили о практически полном прекращении экспорта нефти. Фото: REUTERS.

Иран практически прекратил экспорт нефти. Об этом информировал глава Центробанка этой страны Абдольнасер Хеммати. Иранский чиновник дал интервью местному телевидению, в ходе которого коснулся этой темы.

«В текущих условиях экспорт нефти практически прекращен», - заявил Хеммати.

При этом страна располагает валютными резервами, достаточными для обеспечения населения лекарствами и базовыми товарами, добавил глава иранского Центробанка.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может расширить перечень санкций в отношении Ирана, при этом новые рестрикции окажутся более жёсткими, чем уже действующие.

Ранее в США признали, что начали иранский конфликт из-за желания обеспечить себя дешёвой нефтью. В то же время ранее называвшееся приоритетной целью предотвращение появления у Ирана ядерного оружия не является таковой. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.