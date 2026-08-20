Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана: это коснётся и других стран

Трамп заявил о начале экономической кампании против Ирана. Фото: REUTERS.

Соединённые Штаты начинают экономическую операцию против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По словам Трампа, поводом для начала этой операции послужило то, что Иран не стал заключать сделку с Вашингтоном.

«Никто не давал Исламской Республике Иран более выгодной возможности заключить сделку, чем я. К сожалению для них, они не воспользовались этим. Поэтому сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Президент США добавил, что последствия коснутся и тех стран, которые так или иначе поддерживают Тегеран.

Накануне Трамп допустил возможность введения «очень жёстких» санкций против Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своей администрации приостановить контакты с Ираном и прекратить переговорный процесс с Тегераном. Вашингтон уведомил союзников о смене подхода к иранскому направлению. Администрация США заменила стратегию «как можно скорее сокрушить Иран» на идею «задушить его» со временем.