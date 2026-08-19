Верховная рада Украины утвердила в должности нового министра обороны Евгения Хмару Фото: REUTERS.

КОГО ЗАХОТЕЛ, ТОГО И НАЗНАЧИЛ

Главной интригой вчерашнего дня на Украине было назначение нового министра обороны. Напомним, Зеленский представил в качестве кандидата на эту должность экс-руководителя СБУ Евгения Хмару, который до вчерашнего дня находился в статусе врио министра обороны. Этому противился экс-министр обороны Федоров, желавший вернуться на оставленное им место, и поддерживающие его многочисленные «соросята»*, организовавшие «картонный майдан» протестов. В итоге Верховная рада назначила Хмару министром обороны Украины, отдав «за» него 312 голосов. «Просрочка» Зеленский тем самым продемонстрировал, что может, если ему надо, организовать не просто большинство парламентариев в своих интересах, а конституционное большинство. За Хмару в Раде отдали голоса все фракции Рады, что является очень редким явлением по кадровым вопросам.

Как отмечают местные эксперты-политологи, Зеленский показал, что контролирует парламент, «похоже, он смог напугать старые элиты Федоровым. Оппозиционные фракции (вроде Порошенко**) как бы показали, что с Федоровым им не по пути». Вряд ли в пользу Федорова сыграло его обращение накануне, в котором он настаивал на проведении выборов даже в условиях военных действий. Тем более, что ни один из лидеров других фракций не имел никаких шансов принять участие в этой гонке за президентством.

Напомним, ранее в этот же день парламент проголосовал за переназначение Андрия Сибиги министром иностранных дел Украины.

Федоров проиграл битву, но война между ним и поддерживающими его силами с Запада против Зеленского, похоже, только начинается.

«ИДУ НА «ВЫ» - ДА ПОШЕЛ ТЫ!

Накануне голосования в Раде экс-министр обороны Украины Михаил Федоров потребовал от Зеленского провести выборы на Украине.

- Как должна функционировать государственная система, если боевые действия продолжаются годами? И следующий вопрос: если они продлятся еще год, два или три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы вновь смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет. Демократия не может быть заложницей России, - заявил Федоров, очевидно, уже зная, что борьбу за пост министра обороны Незалежной он проиграет в одни ворота. - Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжного конфликта. Это сложно. Необходимо обеспечить право голоса военнослужащим, миллионам украинцев, находящимся за границей, а также людям, которые живут в прифронтовых регионах

Примечательно, что вопрос о выборах экс-министр поднял только сейчас, а до того, особенно, когда был на посту главы оборонного ведомств, был полностью солидарен с Зеленским, что до окончания конфликта ни о каких выборах речи идти не может. Сейчас же он апеллирует к тому, что Украина может и должна совершить невозможное.

Михаил Федоров потребовал от Зеленского провести выборы на Украине Фото: REUTERS.

- Нужно обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к его результатам. Но сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Мы можем найти решение и в этой ситуации. Потому что демократия — не роскошь мирного времени, подытожил Федоров. Но, как известно, ему это обращение не помогло. Во всяком случае, на данный момент.

Просто удивительно, как меняет мировоззрение человека и его отношение к начальству обычное увольнение с должности

БЕГИ, ФОРРЕСТ, БЕГИ!

После вечернего выступления Федорова с требованием президентских выборов Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возобновило силовые действия против депутатов парламента и чиновников Офиса президента Украины.

В центре нового антикоррупционного расследования оказались неформальный лидер депутатской группы «Восстановление Украины» и бывший член фракции ОПЗЖ Вадим Столар, бывший нардеп и застройщик Максим Микитась, который ранее неоднократно становился фигурантом уголовных дел НАБУ и замглавы Офиса президента Ирина Мудрая. Примечательно, что сообщения о новой операции НАБУ, которая получила название «Форрест Гамп», и активная фаза этой операции появились в день голосования по кандидатуре Хмары на пост министра обороны.

- НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных лиц Офиса президента Украины и других лиц, в том числе у замглавы Офиса президента Украины Ирины Мудрой, - говорится в сообщении антикоррупционных структур. Они еще и кучу новых пленок с записями разговоров участников схему опубликовали в публичном пространстве.

Примечательно, что в большинстве эпизодов на этих пленках сбор и легализация денег для внесения залога для экс-министра Германа Галущенко участниками схемы они говорят на чистом русском языке. При этом, не стесняются в оценках самого Галущенко, утверждая, что только недоумок мог так сделать - «записать на своих детей ворование (воровство) денег и оплату их учебы».

На одной из опубликованных по коррупционному делу пленок Мудрая делится: «Он говорит: «Коррупцию нужно систематизировать и контролировать, не надо с ней бороться». А ей отвечают: «И возглавить». Мудрая совершенно не оправдывает своей фамилии, ведет себя, как просто дура, но явно намекает на кого-то, кто находится выше нее по должности. Кто бы это мог быть, Володя или Андрюша?

И, да, Зеленский моментально уволил Мудрую с занимаемой ею должности в Офисе президента. Больше ни о чем можно не говорить.

ПАРАДОКС ЗЕЛЕНСКОГО

На Украине начали задумываться над «парадоксом Зеленского» - как так получается, что чем больше «просроченный» вещает о «небывалых успехах наступательных действий ВСУ», тем шире становится зона эвакуации украинского населения.

Так, например, вчера в Днепропетровской области была объявлена эвакуация жителей еще 16 населенных пунктов Синельниковского района на фоне ухудшения обстановки в прифронтовой зоне.

Как отмечают не ангажированные Банковой местные эксперты, «эвакуация сразу 16 населенных пунктов — куда более тревожный показатель, чем просто очередная несостыковка фактов с заявлениями власти. Поэтому сейчас стоит следить не за количеством заявленных «освобожденных» километров, а за решениями, которые власти принимают непосредственно возле фронта».

Как завуалированно все же они признают, что Зеленский врет и не краснеет.

На Украине начали задумываться над «парадоксом Зеленского» Фото: REUTERS.

В ХОРВАТИИ ЗАДЕРЖАЛИ УКРАИНЦА, ПРИЧАСТНОГО К ВЗРЫВУ «СЕВЕРНЫХ ПОТОКОВ»

Генпрокуратура Германии сообщила о задержании гражданина Украины Владимира Ж. в хорватской Пуле по европейскому ордеру на арест. Его подозревают в участии в установке взрывчатки на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». По данным немецкой газеты Bild, этот подозреваемый уже был известен немецким следователям - ранее его находили и временно задерживали в Польше, но польский суд отказался выдавать его Германии, после чего он вышел на свободу. Задержанный украинец может быть Владимиром Журавлевым.

По данным генпрокуратуры ФРГ, «после экстрадиции из Хорватии подозреваемый украинец предстанет перед следственным судьей Федерального верховного суда Германии. Следствие считает, что Владимир Ж. был одним из водолазов группы, которая с яхты у острова Борнхольм закрепила заряды на трубах на глубине около 80 метров».

Еще и компенсацию вреда присудят, если приговор будут лет через 5 выносить.

РЕЗОНАНС СРАБОТАЛ ПРОТИВ ТЦК

Накануне в украинском сегменте Сети большое возмущение вызвали действия ТЦКшника, который схватил и начал душить мальчика-подростка возле своей машины. Провластные ТГ-каналы тут же начали утверждать, что пацан был в составе группы, которая закидала камнями микроавтобус ТЦК. Но ничем этот вывод не подтверждается.

ТЦК Одесской области в результате пообещал «неотложную служебную проверку» по поводу конфликта, в котором его сотрудник душил мальчика, но не признал, что речь идет о его сотруднике, назвав нападавшего «лицом в военной форме». А вот полиция Одессы уже возбудила уголовное дело в отношении сотрудника ТЦК, который в ролике душил и истязал 13-летнего мальчика, благо полиция установила личности обоих участников конфликта. Дело расследуется по статье о побоях и истязании. Максимальное наказание - пять лет лишения свободы.

А лучше бы его на фронт, но только в то подразделение, куда он мобилизовал больше всего одесситов?

Гражданин Украины, предположительно, участвовавший в подрыве газопроводов "Северный поток", задержан в Хорватии Фото: REUTERS.

ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕДЕТ УКРАИНУ К ГОЛОДУ

Как заявил глава финансового комитета Рады Гетманцев, «Новая Почта», «Сильпо», «АТБ», «Розетка», «Эпицентр» и многие другие крупные украинские компании на грани остановки из-за российских ударов. При этом государство не сможет компенсировать бизнесу эти убытки, поскольку в госбюджете нет таких средств: только прямые убытки бизнеса Гетманцев оценил примерно в годовой ВВП Украины.

Некоторые эксперты на Украине уже отмечают, что «эскалационная авантюра Зеленского может стать причиной голодной зимы для всех украинцев. То, что подавалось как стратегия давления на Россию, все больше рискует обернуться ударом по собственной экономике и системе жизнеобеспечения Украины».

Но это еще не ягодки, это пока еще цветочки. Будет холод, будет и голод.

А ИХ-ТО ЗА ЩО?

На фоне многочисленных свидетельств об ухудшении отношения поляков к украинским беженцам из Польши пришли новости из другого фактического ряда. Так, например, одна пьяная гражданка Украины на днях покусала польских полицейских, которые хотели ей помочь. И она, по всей видимости, будет депортирована на Украину.

А другой украинец, будучи пьяным и за рулем, повредил 10 автомобилей на парковке пляжа. А вот он депортацией вряд ли отделается, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Впрочем, если учесть, что на границе его бы встретили полицейские и ТЦКшники, и его бы моментально мобилизовали, польская тюрьма – не самый плохой для него исход.

Но вот интересно, после таких случаев, а по сведениям польских СМИ украинские беженцы уже лишили жизни более 60 поляков, украинцы по-прежнему будут ныть и вопрошать: «А нас-то за що?»

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Украина и РФ провели обмен пленными. Домой вернулись по 103 человека с каждой стороны

- Украина снова стала указывать количество запущенных российских ракет.

- Таможенное управление Венгрии закрыло нашумевшее дело об украинском «золотом конвое» из-за «отсутствия состава преступления». Провоз крупных сумм иностранной валюты и 9 кг золота из Австрии на Украину не признали связанным с отмыванием денег.

*Фонд Сороса признан в РФ нежелательной организацией

**Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму