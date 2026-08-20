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НовостиПроисшествия20 августа 2026 4:10

В Ростовской области отразили массированную атаку дронов ВСУ ночью 20 августа

Слюсарь: около 90 дронов ВСУ уничтожены в шести районах Ростовской области
Анастасия СУТОРМИНА
Слюсарь: около 90 дронов ВСУ уничтожены в шести районах Ростовской области

Слюсарь: около 90 дронов ВСУ уничтожены в шести районах Ростовской области

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали ночью 20 августа в Ростовской области около 90 дронов ВСУ. Данные о повреждениях или пострадавших не поступали. Об этом в своем канале на платформе на канале Max сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Под ударом оказались шесть районов области, уточнил глава региона - Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Верхнедонский.

При этом, напомним, ночью 18 августа в Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью более 80 дронов ВСУ.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что атаки Вооруженных сил Украины по Москве и Московской области в конце минувшей недели были беспрецедентно мощными. 15 и 16 августа в границах столицы и области было уничтожено и подавлено не менее 209 беспилотников.