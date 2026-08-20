Собянин: около 250 дронов ВСУ летело на Московский регион ночью 20 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С вечера 19 августа и до утра 20-го числа на Московский регион летело около 250 дронов ВСУ. Большую часть беспилотников противника уничтожили на дальних рубежах. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В период с 20:30 до 07:30 утра сегодня в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах», — написал столичный градоначальник.

Кроме того, добавил Собянин, в Московском регионы силы ПВО ликвидировали 28 дронов ВСУ. Оперативные службы уже находятся на местах падения обломков.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что российские силы противовоздушной обороны ликвидировали ночью 20 августа в Ростовской области около 90 дронов ВСУ. Данные о повреждениях или пострадавших не поступали.

А в Белгородской области 19 августа в результате атак украинских беспилотников погиб мирный житель. Еще двое ранены.