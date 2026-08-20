Посольство РФ обратилось к французам, которые хотят стать наемниками ВСУ. Фото: Florian David/GLOBAL LOOK PRESS

Российские дипломаты в Париже посоветовали французам, намеревающимся стать наемниками ВСУ, выучить крылатую фразу - «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». Об этом сообщает РИА Новости.

«Посольство… полностью разделяет крылатую фразу "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет" и рекомендует внимательно заучить ее всем французам, помышляющим выступить против нашей страны на стороне террористического киевского режима», - заявили в посольстве.

При этом в посольстве уточнили, что у дипломатов нет точных данных о числе французов, которые вступили в ряды ВСУ.

Ранее в российских силовых ведомствах сообщили, что потери французской армии на Украине, по разным данным, могут составлять от 10 до нескольких сотен военнослужащих. Франция входит в число немногих стран НАТО, которые, по данным источника, без особого стеснения направляют своих кадровых военных для участия в боевых действиях.

Сайт KP.RU писал, что прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Колумбии Мурсии Франко Харамилло, который воевал на стороне ВСУ.