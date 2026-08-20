В Иране объяснили, зачем Трампу срочно понадобилась мощная экономическая операция

Арагчи: США отвлекают внимание от проблем внутри страны «Экономическим днем Д». Фото: Sha Dati/GLOBAL LOOK PRESS

Угрозами мощной экономической операции против Ирана президент США пытаются отвлечь внимание общественности от проблем внутри самих Штатов. Об этом в соцсети Х заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«Так называемый экономический день Д — это отвлекающий манёвр от собственного кризиса Америки: беспрецедентного государственного долга и стремительно растущих расходов на его обслуживание», - отметил иранский дипломат.

По его словам, США ждут новые поражения, если они продолжат провальную политику в отношении Тегерана. К тому же, усилится и вражда с иранцами.

«Экономический терроризм США угрожает мировой экономике и суверенитету государств по всему миру», - заключил Аббас Арагчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты Америки начинают «сокрушительную» экономическую операцию против Ирана за отказ заключать сделку с Вашингтоном. Американский лидер добавил, что последствия коснутся и тех стран, которые так или иначе поддерживают Тегеран.

Вместе с тем, стало известно, что государственный долг Соединенных Штатов Америки с начала второго президентского срока Дональда Трампа увеличивается почти в два раза быстрее, чем во время первого.