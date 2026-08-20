Апелляционный суд отменил решение о восстановлении в должности мэра Уфы Мавлиева Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение о восстановлении в должности мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

«Отменили решение, в иске отказали», — отметила секретарь суда.

Напомним, 11 августа Верховный суд Башкирии восстановил Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы. После этого прокуратура и администрация главы Башкирии обжаловали это решение.

В апреле 2026 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил против Мавлиева уголовное дело о коррупционных преступлениях. В июле Городской совет Уфы единогласным решением депутатов расторг с ним контракт, сославшись на лишение чиновника доступа к государственной тайне.