«Испугался и убежал»: Родители погибшей на Алтае от лап медведя туристки винят ее жениха

Родители погибшей на Алтае туристки винят ее жениха в трагедии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Родители 29-летней туристки из Новосибирска, погибшей на Алтае от нападения медведя, винят в трагедии ее жениха. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

По словам родителей погибшей девушки, мужчина не только не попытался спасти свою невесту, но и убежал, бросив ее на произвол судьбы.

«Жених Снежаны испугался и убежал: он никак не пытался помочь моей дочери. И сам не получил ни одной царапины», — рассказал папа девушки.

Родитель туристки также рассказал, что жених дочери настоял на ночевке в палатке, несмотря на холод. По словам отца, Снежана предлагала снять домик, но жених был против, чтобы сэкономить деньги. Родители также возмущены тем, что администрация турбазы разрешила туристам жить в палатках, зная о бродивших вокруг медведях.

Трагедия произошла в ночь на 19 августа в поселке Артыбаш Турочакского района Республики Алтай. Снежана и ее жених остановились в палатке на местной турбазе. Ночью на девушку напал медведь, уволок ее за реку Бия и нанес смертельные травмы. По словам местных жителей, хищник обглодал ей конечности. От полученных травм девушка скончалась. Сейчас тело погибшей транспортируют в Новосибирск.

Из-за произошедшей в селе Артыбаш трагедии ранее региональные власти приняли решение о выдаче дополнительных лицензий на добычу медведя.